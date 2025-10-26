Aston Villa e Manchester City se enfrentam neste domingo (26), às 11h, pela nona rodada da Premier League. O jogo ocorre no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.
Escalações para Aston Villa x Manchester City
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Malen. Técnico: Unai Emery.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Aké, O'Reilly; Nico: Doku; Reijnders, Foden, Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Arbitragem para Aston Villa x Manchester City
Michael Oliver auxiliado por Stuart Burt e Ian Hussin. VAR: John Brooks.
Onde assistir a Aston Villa x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.