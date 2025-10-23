Aston Villa e Porto perdem a 1ª na Liga Europa; Roma se complica

Aston Villa e Porto, dois dos favoritos ao título da Liga Europa, que haviam vencido nas duas primeiras rodadas, sofreram suas primeiras derrotas na competição nesta quinta-feira (23), com os ingleses perdendo para o Go Ahead Eagles por 2 a 1 e os portugueses para o Nottingham Forest por 2 a 0, enquanto a Roma se complicou ao cair em casa diante do Viktoria Pilsen por 2 a 1.

Em Deventer, na Holanda, o jogo começou bem para o Villa, que abriu o placar aos quatro minutos com Evann Gessand, mas o Go Ahead Eagles conseguiu a virada marcando com Mathis Suray (42') e Mats Deijl (61').

Com a derrota, o time do técnico Unai Emery cai para a décima posição na tabela com 6 pontos de 9 possíveis, enquanto o Porto passa a ser o 15º, com a mesma pontuação.

Os portugueses foram à Inglaterra e caíram diante do Nottingham Forest (17º), que conseguiu sua primeira vitória na competição graças aos gols de Morgan Gibbs-White (19') e do brasileiro Igor Jesus (77').

O jogo marcou a estreia do técnico Sean Dyche à frente do Forest.

Já a Roma, outra postulante ao título, teve um tropeço ao sofrer sua segunda derrota em três rodadas, desta vez perdendo no Estádio Olímpico para o Viktoria Pilsen.

Na ponta da tabela, três equipes conseguiram somar 9 pontos: o Midtjylland, da Dinamarca, o Braga, de Portugal, e o Lyon, da França.