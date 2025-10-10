Assunção vence Rio-Niterói e será sede do Pan de 2031

Assunção vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 após derrotar as candidaturas conjuntas de Rio de Janeiro e Niterói, anunciou nesta sexta-feira (10) a Panam Sports, entidade responsável pela organização dos Jogos.

Os "comitês olímpicos" das Américas escolheram a capital paraguaia, afirmou o chileno Neven Ilic, presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), durante assembleia extraordinária da entidade em Santiago, no Chile.

A capital paraguaia já havia concorrido para sediar os Jogos de 2027, os próximos a serem realizados, mas perdeu por poucos votos para Lima.

Desta vez, Assunção enfrentou a dupla brasileira Rio-Niterói e venceu por 28 votos a 24.

Quarenta comitês olímpicos nacionais participaram da votação, 12 dos quais tiveram um voto extra por já terem sediado o evento anteriormente.

Os representantes de cada candidatura tiveram 40 minutos para apresentar suas propostas ao Comitê Executivo de Esportes do Panamá.

Assunção anunciou um investimento de quase US$ 390 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões pela cotação atual), enquanto Rio-Niterói propôs US$ 667 milhões (R$ bilhões 3,65).

"Queremos quebrar o paradigma e mostrar que países pequenos podem organizar eventos de grande porte com excelência, planejamento e visão", disse Camilo Pérez López, presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, em sua apresentação.

Os Jogos Pan-Americanos mais recentes foram realizados em Santiago, no Chile, entre outubro e novembro de 2023.

Participaram desse evento 6.900 atletas, que competiram em 40 esportes e 59 modalidades.

Os Estados Unidos venceram no quadro de medalhas em 17 das 19 edições realizadas até agora.