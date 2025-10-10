Assunção desbanca Rio de Janeiro e é escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (10). Panam Sports / Divulgação

O Brasil não sediará pela terceira vez os Jogos Pan-Americanos em 2031. Nesta sexta-feira (10), a candidatura conjunta de Rio-Niterói foi desbancada por Assunção, capital do Paraguai, que receberá a 21ª edição do maior evento multiesportivo das Américas.

A escolha foi feita durante Assembleia Geral da Panam Sports, em Santiago, no Chile. Estavam presentes o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade, e o maior medalhista pan-americano do Brasil, o ex-nadador Thiago Pereira.

O Brasil foi sede do Pan de 1963, em São Paulo, e de 2007, no Rio de Janeiro.

Como foi o processo de votação

A reunião da Assembleia Geral começou por volta das 10h e teve inicialmente uma apresentação da Comissão de Avaliação da Panam Sports, que nas últimas semanas realizou visitas técnicas às instalações das duas candidaturas.

Na sequência, as duas cidades tiveram 40 minutos para realizar suas apresentações finais e outros 20 minutos para responder questionamentos dos membros da Assembleia.