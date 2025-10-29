"Às vezes, a paixão me domina": Vini Jr. se desculpa por reação no El Clásico

Vini Jr. fez publicação nas redes sociais pedindo desculpas. THOMAS COEX / AFP

Vinicius Júnior fez um pedido de desculpas público aos torcedores e elenco do Real Madrid por seu comportamento na vitória sobre o Barcelona, por 2 a 1, no El Clásico da La Liga. O camisa 7 também conversou pessoalmente com seus companheiros durante os treinamentos desta quarta-feira (29), acerca do episódio com Xabi Alonso no útlimo domingo.

"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído em El Clásico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente", afirmou o atacante.

A substituição de Vini Jr. ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid já vencia o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu — placar que se manteria até o apito final. Ao ter seu número mostrado na placa, o brasileiro xingou Xabi Alonso e questionou a decisão no banco de reservas. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante, pela leitura labial das câmeras da transmissão.

"Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa", pontuou o jogador. "Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."

Descontentamento

O episódio revelou publicamente o descontentamento do brasileiro com Xabi Alonso, que não tem peças incontestáveis no ataque além de Mbappé. Por isso, dos 13 jogos disputados, Vini foi titular em 10, e substituído em sete destes. Nas outras partidas, veio do banco de reservas. São cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid em 2025/2026, números positivos, mas que não garantem a vaga de titular na equipe.

Por não ser mais um titular absoluto, ele pode se tornar uma moeda de troca do clube merengue no futuro. Principalmente em meio às conversas de renovação contratual, que estão travadas desde a última temporada. O vínculo de Vini com o Real se encerra em junho de 2027, e o jogador busca uma valorização salarial diante do interesse bilionário do futebol saudita.