As cinco equipes que começam a temporada como favoritas ao título da NBA

A temporada 2025/2026 da NBA começa no dia 21 de outubro, e a expectativa para saber quem será o campeão começa cedo. Das 30 franquias que disputam a liga estadunidense de basquete, poucas entram na disputa com o status de favorita ao título.
Zero Hora elencou as cinco equipes que iniciam como as principais candidatas a vencer a NBA nesta temporada:
Oklahoma City Thunder
Atual campeão da Liga, o Thunder tem boas chances de repetir o feito em 2026. A equipe manteve a base vencedora, renovou com os principais jogadores e tem o atual MVP da NBA. Shai Gilgeous-Alexander deve vir para mais uma temporada em alto nível.
Como novidade, o armador Nikola Topic, que ficou de fora no ano passado por conta de lesão, deve retornar e aparecer como boa opção no banco de reservas.
- Quinteto titular: Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
Houston Rockets
Uma das equipes que melhor se movimentou na offseason foi o Houston Rockets. A chegada de Kevin Durant é um sinal de que a franquia vai em busca do título nesta temporada. Apesar dos 37 anos, o ala agrega a experiência e o poder de decisão que faltavam ao time.
Ao lado de Alperen Sengün, um dos pivôs mais qualificados da atualidade, e de Amen Thompson, um dos melhores defensores da NBA, os Rockets assumem papel de protagonismo.
- Quinteto titular: Reed Sheppard, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengün.
New York Knicks
A disputa na Conferência Leste está em aberto. O atual campeão Indiana Pacers estará sem Tyrese Haliburton, o que deve diminuir as chances da equipe. O Boston Celtics também está enfraquecido, sem Jayson Tatum, lesionado. Com isso, os Knicks têm a chance de ouro.
A franquia já foi competitiva na última temporada e pode estar ainda mais forte. Muito do sucesso depende do novo treinador, Mike Brown, que assumiu no lugar de Tom Thibodeau. O craque da equipe é o armador Jalen Brunson, considerado o jogador mais decisivo da última temporada.
- Quinteto titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson.
Cleveland Cavaliers
Outra franquia que pode se aproveitar da situação no Leste é o Cleveland Cavaliers. A franquia teve a melhor campanha da conferência na última temporada, mas caiu mais cedo do que o esperado nos playoffs.
A base é a mesma, com a adição do armador Lonzo Ball para a rotação. Donovan Mitchell segue como principal nome da franquia, mas precisa dar um passo além nos momentos decisivos.
- Quinteto titular: Darius Garland, Donovan Mitchell, De'Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen.
Denver Nuggets
A equipe que tem o melhor jogador de basquete do mundo não pode ser ignorada, ainda mais quando ela melhora o elenco de apoio. O pivô Nikola Jokic terá a ajuda de Cam Johnson, que veio do Brooklyn Nets na troca por Michael Porter Jr.
Um jogador mais jovem e com boas valências dentro de quadra, com boa capacidade de arremesso do perímetro e de criar jogadas ofensivas.
- Quintero titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.