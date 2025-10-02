Artilheiro do Palmeiras, Flaco López prevê 'muito mais' e planeja 'desconforto' ao São Paulo

Destaque de nova vitória do Palmeiras na temporada com dois gols e uma assistência nos 3 a 0 sobre o Vasco, Flaco López está em total harmonia com o torcedor e os companheiros. Já visando o clássico com o São Paulo, domingo, no MorumBis, o artilheiro verde no ano, agora com 21 bolas nas redes adversárias, celebra a grande fase mostrando ambição por muito mais.

Desde sua chegada ao clube, em 2022, já são 53 gols de Flaco López, que já se tornou o argentino com mais triunfos defendendo a camisa alviverde, com 93 triunfos alcançados. Ele já é o quinto estrangeiro na artilharia do Palmeiras.

"É muito especial para mim, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números", comemorou. "A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras que refletem no trabalho que fazemos. Se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes", previu.

O camisa 42 espera que a grande atuação diante do Vasco sirva de combustível para a equipe manter o embalo na casa do São Paulo antes da parada pela Data Fifa. "É um jogo espetacular, os clássicos são jogos que sonhamos jogar desde criança. Vai ser muito especial pra nós, chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento, e vamos tentar fazer da mesma maneira, com a vontade de ganhar que temos, para gerar desconforto no adversário."

São oito jogos de invencibilidade no confronto, sendo quatro vitórias, e o Palmeiras tentará usar a derrota para o Bahia, fora de casa, como lição para não repetir o tropeço na busca pelo título do Brasileirão.