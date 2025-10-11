Arthur Rinderknech vence Daniil Medvedev e enfrentará primo na decisão em Xangai

Rinderknech reage após garantir vaga na final de seu primeiro ATP. HECTOR RETAMAL / AFP

A final do Masters 1000 de Xangai, na China será inédita sob todos os aspectos. Os dois jogadores, Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot, buscam o primeiro título de suas carreiras e disputarão um jogo em família, já que são primos.

Vacherot, que havia eliminado Novak Djokovic, na primeira semifinal, é sobrinho de Virginie Paquet, uma ex-tenista francesa e mãe de Ronderknech. Com quatro anos de diferença entre eles, os primos jogaram tênis universitário nos Estados Unidos e defenderam a Texas A&M University.

— A família inteira está acompanhando de casa. Estamos em nosso próprio mundinho aqui. Mas acho que estamos apenas na nossa pequena bolha aqui com meu irmão, que é meu treinador (Benjamin Balleret), e que também está ajudando um pouco Arthur, além de minha namorada. Não somos muitos e estamos na nossa pequena bolha fazendo o nosso trabalho. Então, estou muito feliz que isso esteja acontecendo aqui juntos — comentou Vacherot durante a semana.

Neste sábado (11), o tenista que defende Mônaco, mas nasceu em Roquebrune-Cap-Martin, nos Alpes Marítimos franceses, assistiu os momentos decisivos da quadra e assim que a partida encerrou com vitória de Rinderknech sobre o russo Daniil Medvedev por 4/6, 6/2 e 6/4, foi abraçar o primo e seguir com o impressionante sonho em família.

Vacherot (de frente) abraça o primo Rinderknech, que será seu adversário na decisão em Xangai. JADE GAO / AFP

— Nem nos melhores sonhos poderíamos ter sonhado com isso, então nem posso dizer que é um sonho, porque acho que nem uma pessoa da nossa família sonhou com isso. Então não foi um sonho, é apenas um sonho que surgiu do nada. Começamos a acreditar, eu diria, nas quartas de final, talvez. Agora estamos aqui, lutamos em tantas partidas e, de alguma forma, somos os dois caras que estão no final, então é simplesmente incrível — disse Rindernech, após a vitória na semifinal.

A decisão do Masters 1000 de Xangai está marcada para o domingo (12) às 5h30min (de Brasília).