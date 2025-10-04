Arthur Jones, campeão do Super Bowl pelos Ravens e irmão do astro do UFC Jon Jones, morre aos 39 anos

Arthur Jones conquistou Super Bowl em 2013, com a camisa do Baltimore Ravens. Shawn Hubbard / Baltimore Ravens

Morreu nesta sexta-feira (3) Arthur Jones, campeão do Super Bowl pelo Baltimore Ravens em 2013, e irmão do ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Jon Jones. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal norte-americano TMZ.

A causa da morte não foi divulgada. O ex-defensor, de 39 anos, teve sucesso na Liga, e teve papel de destaque no título dos Ravens conquistado sobre o San Francisco 49ers, com um fumble recuperado e um sack sobre Colin Kaepernick no Super Bowl.

Jones vem de uma família de muita tradição no esporte. Era irmão do ex-campeão dos meio-pesados e dos pesos-pesados do UFC, e lenda do MMA, Jon Jones, e do também jogador de futebol americano Chandler Jones, defensor quatro vezes selecionado ao Pro Bowl.

Em nota, seu ex-clube, o Baltimore Ravens, lamentou a "morte repentina" do atleta. E manifestou condolências à família e a "todos que amavam" o jogador.

Veja abaixo a manifestação dos Ravens: