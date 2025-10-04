Arsenal x West Ham se enfrentam neste sábado (4) pela sétima rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h, no Arsenal Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x West Ham
Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães (Mosquera) e Calafiori; Rice, Norgaard e Eze; Saka, Martinelli e Merino. Técnico: Mikel Arteta.
West Ham: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Potts, Bowen, Paquetá, Mateus Fernandes e Summerville; Fullkrug. Técnico: Nuno Espírito Santo
Arbitragem para Arsenal x West Ham
Árbitro: John Brooks. Assistentes: Simon Bennett e Matthew Wilkes. VAR: Michael Oliver.
Onde assistir a Arsenal x West Ham
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.