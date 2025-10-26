Arsenal x Crystal Palace se enfrentam neste domingo, às 11h, pela nona rodada da Premier League. O jogo será no Emirates Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Crystal Palace
Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Mosquera e Calafiori; Rice, Zubimendi e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Yéremi Pino, Mateta e Sarr. Técnico: Oliver Glasner.
Onde assistir a Arsenal x Crystal Palace
A partida será transmitida ao vivo no Disney+