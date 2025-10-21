Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Emirates Stadium, em Londres.
Escalações para Arsenal x Atlético de Madrid
Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher e Thiago Almada; Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.
Arbitragem para Arsenal x Atlético de Madrid
Davide Massa auxiliado por Filippo Meli e Matteo Marcenaro (trio italiano). VAR: Daniele Chiffi (França)
Onde assistir a Arsenal x Atlético de Madrid
A partida será transmitida ao vivo por TNT, HBO Max e SBT.