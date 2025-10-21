Arsenal goleia Atlético de Madrid (4-0) e se mantém 100% a Champions

O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 nesta terça-feira (21), em Londres, e se manteve com 100% de aproveitamento após as três primeiras rodadas da Liga dos Campeões.

Os gols dos brasileiros Gabriel Magalhães (57') e Gabriel Martinelli (64') e do sueco Viktor Gyokeres (67' e 70') ampliaram a impressionante sequência dos 'Gunners', líderes do Campeonato Inglês e que ainda não sofreu gols na Champions.

Com 9 pontos, o Arsenal ocupa provisoriamente a 3ª posição na tabela, empatado com Paris Saint-Germain (1º) e Inter de Milão (2º), e segue firme no Top 8, grupo de times que garante vaga direta nas oitavas de final.

Por sua vez, o Atlético de Madrid, que vinha de derrota para o Liverpool na segunda rodada (3 a 2), soma apenas 3 pontos e ocupa a 16ª posição, entre as equipes que precisam disputar o playoff de acesso às oitavas.