Arsenal e Tottenham vencem e colocam pressão sobre Liverpool

Arsenal e Tottenham venceram West Ham (2 a 0) e Leeds (2 a 1) respetivamente, e colocaram pressão sobre o Liverpool, que perdeu provisoriamente a liderança para os 'Gunners' antes de enfrentar o Chelsea, também neste sábado (4).

O time comandado pelo técnico Mikel Arteta assumiu a primeira posição com 16 pontos, um a mais que o Liverpool, que joga em Stamford Bridge.

O Tottenham (3º, 14 pontos) completa o 'pódio' após a vitória sobre o Leeds.

Os 'Gunners' não precisaram usar seu talento para superar o West Ham, que está na zona de rebaixamento e se mostrou inofensivo e encurralado no Emirates Stadium.

O penúltimo colocado na tabela do campeonato inglês sofreu primeiro o gol de Declan Rice, seu ex-capitão, que aproveitou um chute forte de Eberechi Eze, rebatido por Alphonse Areola aos 38 minutos.

O goleiro francês, salvo pela trave pouco antes do intervalo, foi novamente batido no segundo tempo (67'), por um pênalti cobrado pelo ponta-direita Bukayo Saka.

"Dominamos e merecemos vencer", comemorou Arteta após a partida. "Chegar ao topo da tabela depois de alguns jogos importantes na última semana e algumas lesões... conseguimos reagir".

A má notícia para o Arsenal foi a lesão no joelho esquerdo de seu capitão, Martin Odegaard, após meia hora de jogo.

O meio-campista norueguês se machucou em todas as três partidas em casa pelo campeonato inglês nesta temporada.

- Tottenham vence Leeds -

Também neste sábado o Tottenham venceu em sua visita ao Leeds por 2 a 1, com o primeiro gol de Mohammed Kudus por seu novo clube, resultado que mantém o time londrino no pelotão do topo da tabela da Premier League.

O atacante francês Mathys Tel abriu o placar para os visitantes aos 23 minutos e o ponta-esquerda suíço Noah Okafor empatou aos 34 em um primeiro tempo intenso do início ao fim.

Com a chuva torrencial e os ventos fortes da tempestade Amy que atingiu Elland Road no segundo tempo, os 'Spurs' se manteviveram firme e marcaram o gol da vitória com um chute de Kudus, infligindo a primeira derrota em casa do Leeds na Premier League em mais de um ano.

"Acho que a personalidade foi a base [para a vitória]", elogiou o técnico do Tottenham, Thomas Frank. "Chegar aqui e superar os momentos em que tudo não estava perfeito e manter o foco".

- United respira -

Também neste sábado, o Manchester United voltou a sorrir na Premier League. Os 'Red Devils' venceram o Sunderland por 2 a 0 em Old Trafford, uma semana após a derrota por 2 a 1 para o Brentford ter aumentado a pressão sobre o técnico português Ruben Amorim.

O United abriu o placar aos 8 minutos por meio de Mason Mount e ampliou com Benjamin Sesko (31'), que marcou seu segundo gol em duas partidas.

O time administrou a vantagem no segundo tempo garantindo uma estreia tranquila para o goleiro belga Senne Lammens, que chegou nesta temporada vindo do Royal Antwerp e foi escalado por Amorim neste sábado, deixando Altay Bayindir no banco.

Esta terceira vitória em sete jogos da Premier League (além de um empate e três derrotas) coloca o Manchester United na oitava posição, antes dos demais jogos do fim de semana.

Após a pausa da Data Fifa, Amorim e seus jogadores enfrentarão uma série difícil com jogos contra Liverpool, Brighton, Nottingham Forest e Tottenham.

É apenas a segunda derrota no campeonato para o recém-promovido Sunderland, time sensação da Premier League que está em sexto lugar na classificação.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação)

- Sexta-feira:

AFC Bournemouth - Fulham 3 - 1

- Sábado:

Leeds - Tottenham 1 - 2

Arsenal - West Ham 2 - 0

Manchester United - Sunderland 2 - 0

Chelsea - Liverpool

- Domingo:

(10h00) Wolverhampton - Brighton

Aston Villa - Burnley

Everton - Crystal Palace

Newcastle - Nottingham

(12h30) Brentford - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11

2. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

4. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

5. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

6. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

9. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

10. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

11. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

12. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

13. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4

14. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

