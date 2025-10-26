Arsenal bate o Palace com 'lei do ex' e conta com derrota do City para abrir vantagem na ponta

Líder isolado da Premier League, o Arsenal não teve vida fácil diante do Crystal Palace, mas venceu por 1 a 0, neste domingo, no Emirates Stadium, na região norte de Londres, e abriu vantagem na liderança da competição. Destaque nas vitoriosas campanhas do Palace na Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra, Eze anotou o tento da vitória.

Com o resultado, o conjunto comandado por Mikel Arteta chegou a 22 pontos e ampliou para quatro pontos a vantagem sobre o novo vice-líder, o Bournemouth, que passou pelo ameaçado Nottingham Forest e chegou aos 18 pontos, ultrapassando o Manchester City, derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0. Já o Crystal Palace permanece no meio da tabela, com 13 pontos.

O triunfo também confirma a excelente fase do Arsenal, que somou a sétima vitória seguida na temporada, entre Premier League, Champions League e Copa da Liga Inglesa, sendo a quarta no campeonato nacional.

O único gol da partida saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, com Eze aproveitando uma sobra na área de seu ex-clube para emendar um sem-pulo, justamente quando os visitantes eram mais perigosos em campo. Apesar do amplo volume de jogo, o Arsenal praticamente não ameaçou a meta do goleiro Henderson na etapa inicial, enquanto Raya precisou trabalhar para evitar o gol do time da zona sul londrina, que investia em rápidos contragolpes.

O Arsenal voltou para o segundo tempo a fim de balançar novamente a rede e minar qualquer reação do adversário. Logo aos 5 minutos, em jogada ensaiada, o brasileiro Gabriel Magalhães finalizou na trave. Gabriel Martinelli foi acionado aos 20 minutos, na vaga de Saka, para decidir, mas faltou inspiração para os dois lados na reta final da partida.

MANCHESTER CITY LEVA A PIOR CONTRA O ASTON VILLA

Também neste domingo, o Manchester City visitou o Aston Villa, em Birmingham, e teve uma sequência invicta de nove partidas na temporada interrompida no Villa Park. A derrota por 1 a 0 para os anfitriões tirou o time celeste da vice-liderança da Premier League, permanecendo com 16 pontos, agora seis atrás do Arsenal.

O único gol da partida saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, em finalização de Cash após falha defensiva em cobrança de escanteio. Em um jogo de poucas emoções, o artilheiro Haaland teve atuação apagada e parou no goleiro Dibu Martínez em sua única finalização. Com o brasileiro Savinho titular, o City não ofereceu muito perigo e viu Donnarumma impedir um placar mais elástico ao afastar duas finalizações à queima-roupa de Sancho.

A equipe comandada por Pep Guardiola até tentou igualar o placar nos minutos finais, mas, sem criatividade e com má pontaria, precisou se conformar com o revés, que poderá derrubá-lo para a quinta posição em caso de vitória do Tottenham sobre o Everton, neste domingo, no complemento da rodada.

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

Arsenal 1 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 0 x 1 Manchester City

Bournemouth 2 x 0 Nottingham Forest