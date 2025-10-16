Argentina x Marrocos: onde assistir, horário e escalações pela final do Mundial sub-20

Argentina e Marrocos se enfrentam, neste domingo (19), às 20h, pela final do Mundial sub-20. A partida ocorre no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.
Nas semifinais, os argentinos venceram a Colômbia por 1 a 0. Já os marroquinos superaram a França nos pênaltis, após 1 a 1 com a bola rolando.
Escalações para Argentina x Marrocos
Argentina: Barbi; Gorosito, Ramirez, Pérez, Villalba e Soler; Sudiabre, Acuña, Delgado e Prestianni; Sarco. Técnico: Diego Placente.
Marrocos: Gomis; Majni, Baouf, Bakhty e Zahouani; Byar, Khalifi, Maama, Essadak e Yassine; Zabiri. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Onde assistir a Argentina x Marrocos
- O SporTV e a Cazé TV anunciam a transmissão.