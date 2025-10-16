Argentina vence Colômbia e vai enfrentar Marrocos na final do Mundial Sub-20

Mateo Silvetti marcou o gol da vitória por 1 a 0. Fifa / Reprodução

Depois de 18 anos do sexto e último título, a Argentina está de volta à final do Mundial Sub-20. A Albiceleste venceu a Colômbia por 1 a 0 nesta quarta-feira (15) e vai disputar o título contra o Marrocos.

Em jogo tenso no Estádio Nacional, a seleção argentina conseguiu a vitória com um gol do atacante Mateo Silvetti, colega de Messi no Inter Miami, aos 27 minutos do segundo tempo.

Gianluca Prestianni arrancou desde o meio-campo, avançou pela direita e passou para Silvetti tirar o zero do placar batendo firme no pé da trave. Com pouco tempo para reagir, os colombianos buscaram o empate, mas não conseguiram encontrar espaços na sólida defesa dos hermanos.

Maior vencedora do Mundial Sub-20, a Argentina vai para sua oitava final do torneio. A última foi em 2007, quando a seleção liderada por Sergio 'Kun' Aguero derrotou a República Tcheca por 2 a 1.