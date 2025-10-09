Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026

A Argélia se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (9), após vencer em casa a Somália por 3 a 0.

A seleção argelina lidera o Grupo G com 22 pontos em nove partidas, quatro à frente de Uganda, com apenas uma rodada restante.

Com isso, a Argélia se tornou o quarto país africano a garantir sua vaga na Copa do Mundo, depois de Marrocos, Tunísia e Egito.

No Miloud Hadefi Stadium, na cidade de Oran, o atacante do Wolfsburg Mohamed Amoura desviou de cabeça um cruzamento de Riyad Mahrez direto para o fundo da rede logo aos 7 minutos para abrir o placar.

Minutos depois, o ex-jogador do Manchester City recuperou uma bola perdida na área e finalizou com precisão (19') consolidando rapidamente o controle da partida.

No segundo tempo, Mahrez deu mais um passe aéreo que seu melhor parceiro, Amoura, aproveitou novamente (57').

Esta será a quinta participação das 'Raposas do Deserto' em Mundiais, depois das edições da Espanha-1982, México-1986, África do Sul-2010 e Brasil-2014 (onde chegou à fase eliminatória pela primeira vez em sua história.

A Argélia ficou de fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar após a terrível decepção de perder uma partida da repescagem para Camarões nos últimos instantes em seu estádio 'favorito', o Mustapha Tchaker, em Blida, sob o comando do ex-técnico nacional Djamel Belmadi.

Bicampeões da Copa Africana de Nações, os argelinos comemoram agora o fim de uma espera de mais de uma década.

"Estamos muito felizes e orgulhosos com a sua classificação para a Copa do Mundo", parabenizou imediatamente o presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

"Vocês devolveram a todo o povo argelino, tanto no país quanto no exterior, o gosto pela grande alegria. Mil vezes obrigado aos Verdes", escreveu Tebboune em sua conta oficial nas redes sociais.