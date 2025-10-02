Argélia convoca filho de Zidane para jogos da Eliminatórias africanas

O goleiro franco-argelino Luca Zidane, filho do ídolo francês Zinedine Zidane, foi convocado pela seleção da Argélia para os dois últimos jogos das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação do país nesta quinta-feira (2).

Em meados de setembro, Luca Zidane mudou sua nacionalidade esportiva e optou por representar a seleção argelina, depois de ter defendido a França na base.

Revelado pelo Real Madrid, o goleiro de 27 anos defende atualmente o Granada, da segunda divisão espanhola.

Por nunca ter jogado pelos 'Bleus' na seleção principal, ele pode atuar pela Argélia, país de seus avós paternos.

Os argelinos lideram o Grupo G das Eliminatórias africanas, com 19 pontos.

A equipe precisa de uma vitória sobre a Somália ou um empate contra Uganda para garantir vaga no Mundial do ano que vem.