Árbitro suspende jogo na Bélgica após ser atingido por copo; clubes vão jogar 3 minutos finais

O árbitro Lothar D'hondt perdeu a paciência com o mau comportamento da torcida do Standard de Liège e abandonou a partida válida pelo Campeonato Belga, na sexta-feira, a três minutos do fim do tempo regulamentar.

O Standard de Liège, vencia por 1 a 0 o Royal Antwerp aos 42 minutos do segundo tempo, quando um copo vazio foi arremessado por um torcedor do time da casa e atingiu as costas do árbitro. Após o episódio, o juiz mandou as duas equipes de volta para os vestiários e suspendeu o jogo.

Pelas regras da Real Associação Belga de Futebol, confirmadas pela liga neste sábado, as duas equipes precisarão voltar a campo para jogar os três minutos remanescentes, nesta segunda-feira, com os portões do Stade Maurice Dufrasne fechados ao público.

O Standard, que terá de pagar uma multa de 50 mil euros (R$ 317 mil), informou que identificou o homem que arremessou o copo no campo e que iniciará uma ação de indenização e outra para impedi-lo de frequentar o estádio do clube. Na Bélgica, não há punição de perda de pontos ou de mandos por comportamento dos torcedores.