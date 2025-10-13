Árbitro brasileiro conta quais poses fizeram Ramon Dino ganhar o Mr. Olympia: "Separação das costas estava fenomenal"

Algumas poses foram determinantes para o título inédito de Ramon Dino no Mr. Olympia, na Classic Physique . Único árbitro brasileiro do torneio, Terrick El Guindy usou as redes sociais para explicar os motivos que levaram o acreano a se tornar o primeiro brasileiro a vencer a principal competição de fisiculturismo do mundo.

— Você poderia ter dado para o Terrence Ruffin ou para o Mike Sommerfeld o bíceps duplo de frente, essa talvez seria a única pose que o Ramon pode melhorar em termos de aumentar um pouco o dorsal e tirar proeminência dos braços, mas uma apresentação muito boa do Ramon. O Mike é um atleta fenomenal, Terrence Ruffin, acho que eles vão batalhar por anos, e agora a batalha é defender o título. Mas Ramon defendeu a pátria com tudo e fico muito feliz com o sucesso dele — finalizou.