Após um ano sem competir, Martine Grael e Kahena Kunze disputam o Mundial de 49er FX 

Martine e Kahena buscam vaga entre as 20 finalistas 49er Sailing Energy / Divulgação

Bicampeãs olímpicas e donas de sete medalhas em mundiais, uma delas de ouro em 2014, Martine Grael e Kahena Kunze pararam de competir na classe 49er FX após os Jogos Olímpicos de Paris e passaram a se dedicar ao SailGP.

Mas a pausa foi encerrada para a disputa do Campeonato Mundial de 49er FX, em Cagliari, na Itália. A competição teve início na terça-feira, com três regatas, onde elas terminaram em 11º, 14º e sexto lugar, respectivamente, encerrando o dia na 18ª colocação geral.

Nesta quarta-feira (8), as velejadoras brasileiras correram mais três regatas e conquistaram um quarto, um nono e um 13º lugar, pela ordem, e subiram para a 16ª posição, com 43 pontos perdidos.

O Mundial terá nove regatas na fase de classificação, com os 52 barcos divididos em dois grupos de 26 cada. As 20 melhores duplas irão se classificar para a Flotilha de Ouro, que disputará mais seis regatas para definir o título. As demais estarão na Flotilha de Prata.