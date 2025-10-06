Após pausa para ser mãe,  Laís Nunes fatura ouro no Brasileiro Interclubes de wrestling

Laís, com a filha Olívia no colo, no pódio. CBW / Divulgação

Com duas participações em Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Tóquio 2020), campeã pan-americana, bicampeã sul-americana e seis vezes vencedora do Prêmio Brasil Melhor Atleta de Wrestling do Ano, a goiana Laís Nunes voltou a disputar uma competição de wrestling, após uma pausa para dar à luz a Olívia, hoje com seis meses.

A atleta de 32 anos retornou ao tapete para vencer suas quatro lutas pelo Campeonato Brasileiro Interclubes Aline Silva, realizado no ginásio do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), no Rio de Janeiro.

Laís, que defende o Esporte Dez, de São José dos Campos (SP), garantiu o ouro da categoria até 62 kg, superando Mayara Ramos (Sesi-SP), Karina Vasconcelos (Sport Recife-PE), Juliana Neper (Ades Equilibrium-SP) e Amanda Leal (Associação Desportiva Firebikers Team-MS), derrotada por 11 a 0 na final.

— Fiquei feliz pelo resultado, sobretudo por voltar confiante após longos 16 meses dedicada à gravidez e ao pós-parto. Fiz quatro lutas muito boas contra atletas mais jovens, que sempre têm fôlego e vontade de vencer em torneios de alto nível. O desempenho foi importante para minha preparação e na próxima semana participo do Sul-Americano aqui no Rio também. Sigo treinando forte com foco no Brasileiro Sênior em novembro para buscar uma vaga no Pan-Americano do próximo ano — destacou Laís.

O pódio ainda teve Juliana Neper, derrotada pela campeã na semifinal, e Letícia Feitas (Rizzo RVT-RJ).

Outras lutas

No estilo greco-romano, a luta mais aguarda foi a final entre Joílson Júnior (Niterói Wrestling-RJ) e Calebe Ferreira (Ades Equilibrium) na categoria até 77 kg.

O atleta da equipe do Rio de Janeiro levou a melhor e garantiu o ouro pelo placar de 8 a 0. Gabriel Mello (Esporte Dez) e Jonata de Souza (Associação Desportiva Shiro Saigo-RN) completaram o pódio compartilhando o bronze.

Max Gabriel de Almeida confirmou o favoritismo na categoria 86 kg no estilo livre. O wrestler do Sesi-SP derrotou Roniele da Silva (Sport Recife) para ficar com o título.