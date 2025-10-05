Após fracasso na Copa do Mundo sub-20, CBF confirma demissão de Ramon Menezes

Ramon Menezes estava no cargo desde março de 2022. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A CBF anunciou neste domingo (5) a demissão do técnico Ramon Menezes. A saída do treinador ocorre após o fracasso do Brasil no Mundial sub-20, disputado no Chile.

No sábado (4), a seleção brasileira perdeu para a Espanha, por 1 a 0, e foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez na história.

Ramon Menezes estava no cargo desde março de 2022. Ele chegou a comandar a seleção principal em três partidas em março de 2023, antes da contratação de Fernando Diniz.

No começo do ano, o treinador levou o Brasil ao título do Sul-Americano sub-20. A campanha, no entanto, foi instável. Na estreia da competição, a Argentina aplicou uma goleada de 6 a 0 na seleção brasileira.

Confira a nota da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.

A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.