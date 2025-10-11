Esportes

Esporte Atrás das Grades
Notícia

Após cumprir a pena, eles encontraram no esporte um caminho de redenção: "Consegui ter disciplina"

Adalberto Borges Dolejal encontrou no esporte um norte para sua vida após cumprir pena por posse de entorpecentes. Prática esportiva auxilia na ressocialização também de internos da Fase

André R. Herzer

