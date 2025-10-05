Após apitar partida do Brasileirão, árbitro passa mal em jogo de campeonato amador e é socorrido por ambulância

Árbitro estava em Brumadinho em partida do futebol amador. Cesar Greco / Palmeiras

Árbitro de Corinthians e Mirassol no último sábado, Felipe Fernandes de Lima passou mal em campo, neste domingo (5), enquanto apitava uma partida de futebol amador, em Brumadinho, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O jogo foi interrompido ainda no primeiro tempo, quando Felipe caiu desacordado no gramado.

Ele foi atendido ainda no gramado por uma ambulância e, posteriormente, conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme o ge.globo, Felipe informou em contato que já está em casa e foi diagnosticado com "quadro de desidratação por causa de uma diarreia, seguido de mal súbito".