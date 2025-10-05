Esportes

Depois de 12h
Notícia

Após apitar partida do Brasileirão, árbitro passa mal em jogo de campeonato amador e é socorrido por ambulância

Felipe Fernandes de Lima apitou Corinthians e Mirassol no último sábado em São Paulo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS