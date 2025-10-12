Esportes

Jovem campeã
Aos 15 anos, Naná Silva conquista primeiro título de simples no tênis profissional

Jogadora é a brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011

André Silva

