Aos 15 anos, Naná Silva conquista primeiro título de simples no tênis profissional

Uma semana depois de se sagrar campeã de duplas do W35 de São Paulo e comemorar o primeiro título profissional de sua carreira, a paulista Nahuany Silva, a Naná, voltou a realizar um feito histórico ao vencer o Torneio Internacional Feminino de Tênis – Ano VIII, competição de nível W15, em São João da Boa Vista, no interior paulista.
Na decisão disputada neste domingo (12), a tenista de apenas 15 anos e seis meses venceu a chilena Antonia Vergara por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em jogo que teve uma hora e 31 minutos.
O título deste domingo torna Naná a brasileira mais jovem a ganhar um título profissional desde Bia Haddad Maia no ITF de Goiânia em outubro de 2011. Na oportunidade, a atual número 1 do Brasil tinha 15 anos e cinco meses.
Naná Silva atualmente é a número 795 do ranking mundial da WTA. Como os torneios que são organizados pela ITF só tem os pontos computados uma semana depois, o resultado deste domingo só será válido para efeitos de classificação em 20 de outubro, o que deverá deixá-la perto da 670ª colocação.