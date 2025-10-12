Aos 15 anos, Naná Silva conquista primeiro título de simples no tênis profissional

Naná é apontada como sucessora de Bia Haddad. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

Uma semana depois de se sagrar campeã de duplas do W35 de São Paulo e comemorar o primeiro título profissional de sua carreira, a paulista Nahuany Silva, a Naná, voltou a realizar um feito histórico ao vencer o Torneio Internacional Feminino de Tênis – Ano VIII, competição de nível W15, em São João da Boa Vista, no interior paulista.

Na decisão disputada neste domingo (12), a tenista de apenas 15 anos e seis meses venceu a chilena Antonia Vergara por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em jogo que teve uma hora e 31 minutos.

O título deste domingo torna Naná a brasileira mais jovem a ganhar um título profissional desde Bia Haddad Maia no ITF de Goiânia em outubro de 2011. Na oportunidade, a atual número 1 do Brasil tinha 15 anos e cinco meses.