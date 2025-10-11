Tenista de 15 anos chega à primeira final profissional da carreira

Naná vem subindo no ranking mundial profissional. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

Uma semana depois de conquistar seu primeiro título profissional, na chave de duplas do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, disputado em São Paulo, a brasileira Nahuany Silva, de apenas 15 anos, garantiu vaga em sua primeira decisão de simples.

Neste sábado (11), Naná venceu a chilena Jimar Gerald Gonzalez, de 23 anos, por 6/4 e 6/2, em 1h12min de partida, e vai agora vai decidir o Torneio Internacional Feminino de Tênis – Ano VIII, competição de nível W15 que acontece nas quadras de saibro da Sociedade Esportiva Sanjoanense, em São João da Boa Vista, em São Paulo.

— Foi um jogo duro. No início eu estava desconcentrada e perdendo de 4-0, mas depois consegui me impor, consegui fazer melhor a estratégia de jogo, ganhei e estou super feliz em ira pra a final — disse Naná, que agradeceu o apoio do público, considerado por ela fundamental para a virada.