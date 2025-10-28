AO VIVO: João Fonseca vence Denis Shapovalov no Masters 1000 de Paris; acompanhe

João Fonseca estreia nesta terça-feira (28) no Masters 1000 de Paris, não antes das 8h10min, contra Denis Shapovalov, na quadra 1. O horário de início depende do fim do confronto entra Felix Auger Aliassime e Francisco Comesana, que se enfrentam no mesmo local a partir das 7h.
Shapovalov esteve no caminho do brasileiro recentemente, no ATP 500 da Basileia — torneio vencido pelo carioca de 19 anos. Com o título, Fonseca subiu 18 posições e é, agora, o 28º no ranking da ATP. O canadense, enquanto isso, caiu uma posição e está em 24º.
Acompanhe ao confronto ao vivo em Zero Hora.