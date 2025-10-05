Amanda Anisimova vence Linda Nosková e conquista WTA 1000 de Pequim

A selfie do título de Anisimova. PEDRO PARDO / AFP

A estadunidense Amanda Anisimova conquistou o título do WTA 1000 de Pequim após derrotar a tcheca Linda Nosková em três sets neste domingo (5), na capital chinesa, por 6/0, 2/6 e 6/2, em uma hora e 46 minutos.

Este é o segundo título da número 4 do ranking mundial na temporada, que já havia vencido o WTA 1000 de Doha (Catar), em fevereiro. No ano, ela já disputou mais três finais, incluindo Wimbledon e US Open.

Apesar de faturado o quarto troféu da carreira, a tenista de 24 anos seguirá na mesma posição do ranking, atrás da bielorrussa Aryna Sabalenka, da polonesa Iga Swiatek e da compatriota Coco Gauff.

O jogo

Asiminova começou arrasando a adversária, vencendo o primeiro set em apenas 23 minutos, mas a tcheca virou o jogo ao conquistar sua primeira quebra de saque no primeiro game do segundo set.

Isso lhe deu uma vantagem que não desperdiçou mais, forçando um terceiro set, onde o empate se manteve até Asiminova quebrar o saque no sexto game e repetir o feito no oitavo, garantindo a vitória.

Com o vice-campeonato em Pequim, Nosková, vai ganhar 10 colocações no ranking e sairá da 27ª para a 17ª posição, a melhor de sua carreira.