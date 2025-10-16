Anderson Silva fará luta de boxe contra principal algoz da carreira

Anderson Silva é um dos maiores lutadores da história do MMA. Anthony Geathers / AFP

Lenda do MMA, Anderson Silva fará mais uma luta no boxe. O adversário é o maior algoz de sua carreira: o americano Chris Weidman. O terceiro combate entre os dois foi anunciado nesta quinta-feira (16) e está marcado para 14 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. O evento terá Jake Paul e Gervonta Davis na luta principal.

A luta de Anderson e Weidman terá seis rounds, e a duração de cada um deles ainda não foi revelada. A categoria será em peso-casado, com limite de peso até 93 kg.

Desde que se aposentou em 2020, o brasileiro, que hoje tem 50 anos, disputou cinco lutas no boxe. Ele venceu o mexicano Julio César Chávez Jr. e o americano Tito Ortiz, empatou com brasileiro Bruno Caveira e com o antigo rival Chael Sonnen, e foi derrotado por Jake Paul.

Chris Weidman tem 41 anos e anunciou a aposentadoria do UFC no começo deste ano. Esta será a primeira luta dele na outra modalidade.

Uma nova revanche

Os dois lutaram em 2013 em dois combates pelo peso médio, até 84 kg. Na primeira luta, Weidman chocou o mundo ao superar o principal nome do UFC até aquele momento. Anderson Silva defendia a maior sequência de vitórias, 16, recorde ainda não superado, assim como a maior sequência de defesas de título, 10. Contudo, foi nocauteado no segundo round e perdeu o cinturão.

Quatro meses depois foi realizada uma revanche entre eles. Após Weidman levar vantagem no primeiro assalto, Anderson Silva iniciou o segundo round com mais intensidade. Ao tentar chutar a perna do adversário, o brasileiro acabou fraturando a tíbia e a fíbula da perna esquerda. No momento da fratura, o pé do lutador ficou solto.