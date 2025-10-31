Anderson Daronco encara 15 horas de barco para apitar final de campeonato no Amazonas: "É voltar às raízes"

Daronco apitou a final da Copa Floresta pela segunda vez. Laiza Baliero / FAF

Pelo segundo ano consecutivo, Anderson Daronco foi o árbitro da final da Copa Floresta, torneio realizado no interior do Amazonas, que tem a organização da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e possui a chancela da CBF. A final disputada no último sábado (25) foi vencida pelo Fonte Boa, que superou a seleção de São Sebastião do Uatumã, dona da casa, nas penalidades, depois de um empate em 1 a 1.

No norte do país, o gaúcho de Santa Maria viveu mais uma grande experiência no futebol. Em um currículo que carrega jogos de destaque do futebol brasileiro e internacional, incluindo partidas com craques como Cristiano Ronaldo e Messi, a oportunidade de voltar ao Amazonas foi vista com bons olhos por Daronco, que relembra do começo da carreira nestes momentos — além de ser muito bem recebido pelo público.

No ano passado, quando a decisão foi disputada em Fonte Boa, cidade a 678 quilômetros de Manaus, o árbitro foi recebido com uma carreata. Desta vez, em São Sebastião do Uatumã, que está a cerca de 413 quilômetros da capital do Estado, o carinho da população local foi o mesmo, com o juiz sendo alvo de inúmeras fotos.

Um longo trajeto

O árbitro foi recebido com aplausos em São Sebastião do Uatumã. Laiza Baliero / FAF

O deslocamento de Anderson Daronco até o interior do Amazonas começou na quinta-feira (23) após o jogo de ida pelas semifinais da Sul Americana, o empate entre Universidad de Chile e Lanús em 2 a 2, em Santiago, no Chile. Na madrugada do dia seguinte, ele pegou um voo até São Paulo. Depois, rumou em direção a Manaus, chegando na cidade às 11h.

É uma experiência que eu nunca imaginava, chegar um dia a fazer um transporte, com toda essa duração, para ir para um jogo de barco. ANDERSON DARONCO Árbitro gaúcho

Na capital do Amazonas, o gaúcho foi recebido pelo presidente da FAF. Por volta das 17h, eles iniciaram o trajeto de Manaus até São Sebastião do Uatumã em um barco, o único meio de transporte capaz de realizar a viagem. Foram 15 horas no veículo, que permitiram a Daronco ver de perto pela primeira vez os Rios Negro e Amazonas.

— Deu para ver o encontro das águas, não aquele mais famoso que tem, que é o Rio Negro e o Solimões, mas vi o encontro entre o Rio Negro e o Amazonas, e foi bem bacana. É uma experiência que eu nunca imaginava, chegar um dia a fazer um transporte, com toda essa duração, para ir para um jogo de barco — disse Anderson Daronco.

No ano passado, quando foi a Fonte Boa, o trajeto que partiu de Manaus até a cidade foi feito em um avião de pequeno porte. Na época, ele destacou que a vista privilegiada da Floresta Amazônica foi o momento que mais o chamou a atenção na experiência.

De volta às raízes

Segundo Daronco, os convites para competições de menor expressão remetem ao começo de sua carreira, quando apitava jogos de torneios amadores em Santa Maria e na Região Central, principalmente envolvendo as categorias de veteranos.

— É voltar às raízes de onde eu comecei apitando futebol. Também posso estar convivendo e tendo essa troca com as pessoas, o que é muito bacana — explicou o árbitro.

Eles me trataram realmente como parte do futebol, que o árbitro não deixa de ser. Ele é uma parte essencial do futebol, é um complemento e eles percebem isso no seu estado mais puro. ANDERSON DARONCO Árbitro gaúcho

Ele revela ainda que foi mais uma vez surpreendido pelo carinho da população amazonense, que já foi bastante receptiva em 2024. O juiz reconhece que ser lembrado para estar na decisão é fruto do bom trabalho que realiza e do reconhecimento que os organizadores têm nele.

— É bem bacana a questão do carinho e da receptividade das pessoas. Eles me trataram realmente como parte do futebol, que o árbitro não deixa de ser. Ele é uma parte essencial do futebol, é um complemento e eles percebem isso no seu estado mais puro. Conseguem ver isso na figura do árbitro, um agente importante também no jogo. Fico muito feliz com o carinho que me trataram — lembra o gaúcho, orgulhoso.

Novas experiências

Daronco confirmou que recebeu convites para apitar jogos em outras competições de menor expressão em diferentes Estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Contudo, disse que ainda não há nada confirmando, pois prioriza a escala da CBF, que ainda tem competições a serem disputadas até dezembro.