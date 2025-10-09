Ancelotti lidera lista dos técnicos de seleções mais bem pagos do mundo; veja os valores e os outros treinadores

Ancelotti tem apenas quatro jogos no comando da Seleção Brasileira. Mauro PIMENTEL / AFP

Carlo Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago do mundo. Segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", o italiano, que foi anunciado pela Seleção Brasileira em maio, é o primeiro da lista. Os valores pagos a ele estão na casa dos 9,5 milhões de euros por ano.

O salário de Ancelotti é bem superior em relação aos demais nomes da lista. O alemão Thomas Tuchel, por exemplo, que treina a Inglaterra, recebe 5,9 milhões de euros por ano.

O ranking conta com cinco treinadores de seleções europeias, quatro de equipes sul-americanas e um de país asiático.

O que surpreende é que o atual campeão do mundo, Lionel Scaloni, recebe um salário cerca de quatro vezes menor em relação ao treinador da Seleção Brasileira.

Com exceção das equipes europeias, as outras cinco seleções contempladas na lista já estão garantidas na Copa do Mundo de 2026.

Confira os 10 técnicos de seleções mais bem pagos do mundo