Anaf e Abrafut divulgam nota e declaram "tolerância zero contra ataques à arbitragem"

Anaf e Abrafut se manifestaram nesta terça-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) e a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (Abrafut) divulgaram, nesta terça-feira (21), uma nota declarando "tolerância zero contra os ataques à arbitragem". De acordo com as entidades, uma "carta de intenções" também foi entregue ao procurador-geral do STJD, Paulo Emílio Dantas Nazaré, em defesa dos profissionais do apito.

Ainda ao longo da nota, a Anaf e a Abrafut afirmaram que "defendem o profissionalismo, a valorização e o respeito aos árbitros brasileiros, mas não aceitarão mais a cultura da intimidação e do linchamento moral que corrói o futebol nacional".

O pronunciamento vem após muitas polêmicas envolvendo a arbitragem nas últimas semanas. Duas dessas, inclusive, tiveram times gaúchos como protagonistas.

Em 4 de outubro, o Grêmio entendeu que foi prejudicado pela arbitragem diante do Bragantino. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 1 a 0 e o lateral Marlon deu fortes declarações, afirmando que o clube estava sendo "categoricamente roubado desde que começou o campeonato".

Depois, em 17 de outubro, foi a vez de o Juventude revoltar-se com a arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Naquele momento, o goleiro Jandrei disse que os profissionais do apito estavam "manchando o campeonato".

Confira a nota na íntegra

ANAF E ABRAFUT DECLARAM TOLERÂNCIA ZERO CONTRA ATAQUES À ARBITRAGEM

O futebol brasileiro vive há anos um festival de transferência de responsabilidade, em que erros de gestão, falhas técnicas e falta de planejamento são mascarados por ataques covardes a quem carrega o apito.

Nos últimos dias, no Rio de Janeiro, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (ABRAFUT) apresentaram ao procurador-geral do STJD, Paulo Emílio Dantas Nazaré, uma carta de intenções que institui uma força tarefa nacional em defesa da arbitragem e, consequentemente, em prol do futebol brasileiro.

A iniciativa atuará dentro e fora dos tribunais, com o objetivo de proteger a categoria e responsabilizar civil e criminalmente quem ultrapassar os limites da crítica, da esportividade e da civilidade.

“A ANAF vai à Justiça contra quem atacar veladamente ou publicamente a arbitragem. O tempo da covardia cessou. O respeito não se pede, se impõe.”

— Salmo Valentim, presidente da ANAF.

A nova CBF, sob a presidência de Samir Xaud e a direção de arbitragem de Rodrigo Cintra, tem investido e transformado a forma de planejar, projetar e renovar o setor, que herdou uma categoria desestruturada, desmotivada e desacreditada.

O trabalho agora é de reconstrução total, perceptível pelos seminários em todo o país e concentrações mensais no Rio de Janeiro. A cobrança imediata que tem ocorrido é semelhante à de um clube que sai da Série D e luta para chegar diretamente à Série A sob nova direção.

É claro que já sentimos a mudança nestes poucos meses, na organização, no investimento, em projetos e em uma governança de primeira divisão. Como em qualquer processo sério de reconstrução, os resultados mais visíveis não são imediatos, mas é evidente que há rumo, comando, apoio e coragem para mudar.

A ANAF e a ABRAFUT defendem o profissionalismo, a valorização e o respeito aos árbitros brasileiros, mas não aceitarão mais a cultura da intimidação e do linchamento moral que corrói o futebol nacional.

Crítica é parte do jogo.

Difamação, não.

Quem ultrapassar esse limite vai responder nos tribunais.

ANAF — Associação Nacional dos Árbitros de Futebol

ABRAFUT — Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol