Ana Sátila volta ao pódio e conquista medalha de bronze no C1 no Mundial de canoagem slalom

Ana Sátila no pódio em Sydney. Divulgação / CBCa

A brasileira Ana Sátila voltou a brilhar no Campeonato Mundial de Canoagem slalom que está sendo disputado em Sydney, na Austrália. A canoísta ficou em terceiro lugar no C1, canoa individual, e ficou com a medalha de bronze na madrugada desta quinta-feira (2).

A mineira finalizou o percurso com o tempo de 110seg98, mas teve adicionados dois segundos por conta de penalidades e terminou a prova com 112seg98. O ouro ficou com a polonesa Kaludia Zwolinska (108seg49), seguida da russa Alsu Minazova, prata com 112seg88 (após ser punida com um acréscimo de dois segundos).

Sátila volta ao pódio nesta competição dois dias depois de conquistar o bronze (a sua primeira medalha neste mundial) na prova contrarrelógio. Ela ainda deve disputar as semifinais e, provavelmente, a final do k1.

— Estou muito feliz com essa medalha de bronze na canoa. Subir ao pódio em um Mundial é muito especial. Recebi muito apoio do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira de Canoagem, dos meus patrocinadores e da minha família. Muitas pessoas contribuíram para que esse resultado fosse possível. Continuem torcendo, porque amanhã tem o caiaque — disse a dona de cinco medalhas em mundiais: um ouro, uma prata e três bronzes

Na prova, a brasileira teve um início satisfatório e cumpriu um bom tempo no primeiro trecho. A partir daí, ela conseguiu se manter no pelotão de frente e confirmou o terceiro lugar ao final da prova decisiva.