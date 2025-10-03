Ana Sátila termina em sétimo na final do K1 do Mundial de Canoagem

Ana Sátila ja ganhou dois bronzes em Sydney. CBCa / Divulgação

Ana Sátila terminou em sétimo lugar na final do caiaque individual (K1) do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom. Antes, a brasileira já havia conquistado duas medalhas de bronze na competição, que está sendo disputada em Sydney, na Austrália.

Na descida decisiva nesta sexta-feira (3), a mineira marcou 104seg01, mas recebeu dois segundos de penalidade por tocar a 13ª porta, fechando com o tempo oficial de 106seg01.

A medalha de ouro ficou com a atleta polonesa Klaudia Zwolinska. A britânica Kimberley Woods garantiu a prata e a australiana Kate Echard levou o bronze.

— Depois de duas medalhas, desta vez foi no quase. Mas sigo muito feliz com o desempenho e, agora, o foco total é no cross, para encerrar este Mundial com chave de ouro, que já é histórico para mim e para o Brasil — disse Ana.

K1 masculino