Ana Sátila e Pepê Gonçalves  são eliminados nas quartas de final do caiaque cross no Mundial de Canoagem

Ana Sátila (E) terminou Mundial com dois bronzes. CBCa / Divulgação

O último dia do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, em Sydney, na Austrália, teve dois brasileiros nas quartas de final das disputas do caiaque cross, Ana Sátila e Pepê Gonçalves. A modalidade é disputada em formato eliminatório.

No feminino, Ana que já havia conquistado dois bronzes, no contrarrelógio individual do cross e na canoa individual (C1), finalizou na sétima posição geral.

— Estou muito feliz. Encerro o Mundial com duas medalhas no peito e, mesmo depois de um ano turbulento por questões de saúde, consegui terminar muito bem na competição mais importante da temporada. Só tenho a agradecer a todos pela torcida e apoio — disse Ana Sátila sobre sua campanha em toda a competição.

Entre os homens, Pepê iniciou com um terceiro lugar na primeira bateria, passou pela repescagem, avançou nas oitavas de final e também parou nas quartas, ao terminar em quarto.

— “Era a prova mais importante do ano e terminar em 12º lugar geral me deixa muito orgulhoso desse resultado. Estou muito honrado, porque foi um ano bem difícil. Agora é descansar, refletir e seguir em frente pois resiliência é o nosso sobrenome — comentou Pepê.

Próximo Mundial será nos EUA