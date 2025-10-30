Ana Sátila deixa o Botafogo com críticas: "São oferecidas condições indignas de trabalho e salários incompatíveis"

Principal nome da canoagem feminina do Brasil, Ana Sátila rompeu com o Botafogo e, nas redes sociais, fez um longo desabafo sobre a forma como o clube trata o esporte olímpico.
A atleta de 29 anos, que neste ano conquistou duas medalhas de bronze no Campeonato Mundial afirmou que "não se trata apenas de salário, mas de dignidade, saúde e humanidade".
Contratada pelo clube carioca em agosto de 2023, Ana mostrou indignação com muitas questões e acusou o clube de não respeitar os atletas.
— O que mais me preocupa e por isso me sinto obrigada a falar, é a forma como o Botafogo trata seus atletas, especialmente aqueles com menos visibilidade. Eu, que tenho uma carreira consolidada, também fui alvo de descaso: sem contrato digno e com propostas que não garantiam o mínimo respeito à minha história e à minha profissionalização — relatou a canoísta que esteve presente nas quatro últimas edições dos Jogos Olímpicos.
Ana recordou o tempo em que ainda era uma iniciante.
— Durante muito tempo, como atleta ainda em formação, me vi refém de sistemas, de dirigentes e de estruturas que não valorizam o atleta, pelo contrário: usam a necessidade como forma de controle — afirmou antes de relatar as precárias condições ofertadas e prosseguiu:
— São oferecidas condições indignas de trabalho e salários incompatíveis com a entrega, dedicação e os resultados exigidos. Pior do que isso: presenciei ofensas, humilhações públicas e situações claras de assédio moral. Sei como é difícil para um jovem atleta ter voz diante de uma estrutura que parece intransponível e, muitas vezes, sem qualquer preparo mental ou apoio suficiente para enfrentar essas adversidades.
Segundo a campeã mundial do caiaque extremo de 2018, o Botafogo não dá amparo aos atletas:
— Vi, mais de uma vez, atletas sendo abandonados após se lesionarem, sem o amparo mínimo de um fisioterapeuta, psicólogo ou estrutura de reabilitação. Não se trata apenas de salário, mas de dignidade, saúde e humanidade. O clube precisa enxergar o atleta como um ser humano, não apenas como um número ou medalha potencial — desabafou.
Através de nota, o Botafogo afirmou que "durante o período em que a atleta Ana Sátila representou o clube, houve empenho constante, dentro das possibilidades da instituição, para oferecer as melhores condições ao seu desenvolvimento esportivo".
Confira a nota do Botafogo
O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, durante o período em que a atleta Ana Sátila representou o clube, houve empenho constante, dentro das possibilidades da instituição, para oferecer as melhores condições ao seu desenvolvimento esportivo.
Lamentamos que todo esse esforço e o compromisso do Botafogo não tenham sido plenamente reconhecidos. Ainda assim, reafirmamos nosso respeito pela atleta e desejamos sucesso em sua trajetória profissional e pessoal.