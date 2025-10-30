Ana Sátila deixa o Botafogo com críticas: "São oferecidas condições indignas de trabalho e salários incompatíveis"

Ana Sátila fez longo desabafo ao deixar o clube. Miriam Jeske / COB/Dviulgação

Principal nome da canoagem feminina do Brasil, Ana Sátila rompeu com o Botafogo e, nas redes sociais, fez um longo desabafo sobre a forma como o clube trata o esporte olímpico.

A atleta de 29 anos, que neste ano conquistou duas medalhas de bronze no Campeonato Mundial afirmou que "não se trata apenas de salário, mas de dignidade, saúde e humanidade".

Contratada pelo clube carioca em agosto de 2023, Ana mostrou indignação com muitas questões e acusou o clube de não respeitar os atletas.

— O que mais me preocupa e por isso me sinto obrigada a falar, é a forma como o Botafogo trata seus atletas, especialmente aqueles com menos visibilidade. Eu, que tenho uma carreira consolidada, também fui alvo de descaso: sem contrato digno e com propostas que não garantiam o mínimo respeito à minha história e à minha profissionalização — relatou a canoísta que esteve presente nas quatro últimas edições dos Jogos Olímpicos.

Ana recordou o tempo em que ainda era uma iniciante.

— Durante muito tempo, como atleta ainda em formação, me vi refém de sistemas, de dirigentes e de estruturas que não valorizam o atleta, pelo contrário: usam a necessidade como forma de controle — afirmou antes de relatar as precárias condições ofertadas e prosseguiu:

— São oferecidas condições indignas de trabalho e salários incompatíveis com a entrega, dedicação e os resultados exigidos. Pior do que isso: presenciei ofensas, humilhações públicas e situações claras de assédio moral. Sei como é difícil para um jovem atleta ter voz diante de uma estrutura que parece intransponível e, muitas vezes, sem qualquer preparo mental ou apoio suficiente para enfrentar essas adversidades.

Ana foi contratado pelo Botafogo em agosto de 2023. Wallace Lima / Botafogo FR/Divulgação

Segundo a campeã mundial do caiaque extremo de 2018, o Botafogo não dá amparo aos atletas:

— Vi, mais de uma vez, atletas sendo abandonados após se lesionarem, sem o amparo mínimo de um fisioterapeuta, psicólogo ou estrutura de reabilitação. Não se trata apenas de salário, mas de dignidade, saúde e humanidade. O clube precisa enxergar o atleta como um ser humano, não apenas como um número ou medalha potencial — desabafou.

Através de nota, o Botafogo afirmou que "durante o período em que a atleta Ana Sátila representou o clube, houve empenho constante, dentro das possibilidades da instituição, para oferecer as melhores condições ao seu desenvolvimento esportivo".

Ana já foi campeã mundial do K1 extremo. Gaspar Nóbrega / COB/Dviulgação

Confira a nota do Botafogo

O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, durante o período em que a atleta Ana Sátila representou o clube, houve empenho constante, dentro das possibilidades da instituição, para oferecer as melhores condições ao seu desenvolvimento esportivo.