Ana Marcela termina em sétimo a última etapa da Copa do Mundo de águas abertas

Ana Marcela foi a melhor brasileira na temporada. Satiro Sodré / CBDA/Divulgação

A brasileira Ana Marcela Cunha encerrou em sétimo lugar a quarta e última etapa da Copa do Mundo de águas abertas, disputada nesta sexta-feira (10), no Golfo Aranci, na Sardenha, Itália.

Com o tempo de 1h59min04seg50, ela ficou cerca de quatro segundos do pódio. A vencedora foi a italiana Ginevra Taddeucci, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e atual vice-campeão mundial, que completou a prova de 10km em 1h58min56seg50, ficando a 0seg70 da polonesa Klaudia Tarasiewicz, segunda colocada.

— Estou muito feliz. Foi o encerramento perfeito do ano, por todo o trabalho que fiz ao longo da temporada e também porque as condições eram as mais fáceis que eu poderia encontrar. Então, estou feliz por ter vencido a geral, e este foi o melhor ano para isso para mim, então estou muito feliz — disse a italiana, que ficou com o título geral da Copa do Mundo com 2.600 pontos contra 2.250 da espanhola Angela Martínez Guillén, quinta em Golfo Aranci.

Em terceiro lugar terminou a alemã Lea Boyd, que fez 1h59min00seg60 e agora tem 10 medalhas em etapas de Copa do Mundo. Na temporada, ela também foi a terceira colocada.

Pódio feminino na Itália. Andrea Masini / Deepbluemedia/Insidefoto /World Aquatics

Brasileiras

Além de Ana Marcela Cunha mais duas brasileiras caíram na água. A gaúcha Viviane Jungblut não completou o percurso e encerrou a temporada na 28ª colocação.

Já Lizian Sobral foi a 35ª na etapa italiana, com 2h13min53seg80 e no ranking do ano ocupou a 24ª posição com 330 pontos.

A melhor brasileira na Copa do Mundo foi Ana Marcela em 14º lugar, com 740 pontos.

Masculino

Húngaro venceu no masculino. Andrea Masini / Deepbluemedia/Insidefoto /World Aquatics

Entre os homens o vencedor foi o húngaro David Betlehem, que completou os 10km em 1h53min28seg20, com 3min30seg de vantagem sobre o francês Logan Fontaine, que terminou com o título geral da temporada.

O terceiro colocado foi o italiano Dario Verani, que fez 1h53min32seg40.

Entre os brasileiros, a melhor posição foi do paranaense Leonardo Macedo, que acabou em 16º, com 1h53min42seg70. Uma posição abaixo chegou o gaúcho Matheus Melecchi, com 1h53min43sg40.

Já o baiano Arthur Britto foi o 27º com 1h54min23seg40.

Juvenis

Na classificação juvenil da Copa do Mundo, Leonardo Macedo levou o título, repetindo o feito de Matheus Melecchi em 2024.