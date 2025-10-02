Alemanha divulga lista de convocados para jogos das Eliminatórias europeias

O técnico Julian Nagelsmann anunciou nesta quinta-feira (2) a lista de 24 jogadores convocados para os próximos dois jogos da Alemanha pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.
A convocação tem seis mudanças em relação à data Fifa anterior, em setembro. A principal delas é o retorno do zagueiro Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund.
O início da seleção alemã nas Eliminatórias não foi dos melhores, com uma derrota por 2 a 0 para a Eslováquia e uma vitória suada sobre a Irlanda do Norte por 3 a 1.
Atual terceira colocada do Grupo A, a Alemanha precisa reagir contra Luxemburgo (10 de outubro) e Irlanda do Norte (13 de outubro) para não se complicar na competição.
"Duas vitórias: esse é o nosso objetivo para se classificar diretamente para o Mundial", declarou Nagelsmann no anúncio da convocação.
Além do retorno de Schlotterbeck, recuperado de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por seis meses, o treinador alemão convocou pela primeira vez o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt.
Também voltam à lista o atacante Jonathan Burkardt, os meio-campistas Aleksander Pavlovic e Felix Nmecha, e o lateral-direito Ridle Baku.
Entre as principais ausências está Niclas Fullkrug, que ainda não marcou gols nem deu assistências na temporada pelo West Ham. Outro dos nomes de destaque que ficaram de fora é o do zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger, devido a uma lesão muscular.
Também estão no departamento médico três jogadores importantes: os meia-atacantes Kai Havertz e Jamal Musiala e o goleiro Marc-André Ter Stegen.
-- Lista de convocados da Alemanha:
Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Alexander Nuebel (Stuttgart/ALE)
Defensores: Robert Andrich (Bayer Leverkusen/ALE), Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Ridle Baku (RB Leipzig/ALE), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt/ALE), Robin Koch (Eintracht Frankfurt/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Tah (Bayern de Munique/ALE)
Meio-campistas: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/ALE), Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Leon Goretzka (Bayern de Munique/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Jamie Leweling (Stuttgart/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), Angelo Stiller (Stuttgart/ALE), Florian Wirtz (Liverpool/ING)
Atacantes: Maximilian Beier (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt/ALE), Nick Woltemade (Newcastle/ING)
* AFP