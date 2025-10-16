Alcaraz vence Fritz e avança para a decisão do Six Kings Slam

Atual número 1 do mundo, Alcaraz enfrentará o número 2 na final. FAYEZ NURELDINE / / AFP

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, provou o motivo que o faz ocupar o posto nesta quinta-feira (16). Em Riade, na Arábia Saudita, o espanhol derrotou o americano Taylor Fritz, quarto do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou para a decisão do Six Kings Slam, torneio de exibição.

O adversário na briga pelo caneco vai ser o italiano Jannik Sinner, atual campeão da competição e número 2 do mundo, que venceu Novak Djokovic.

O torneio não resulta em pontos para o ranking da ATP, mas o atrativo da disputa é a exorbitante premiação — o campeão vai receber 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões).

O Six Kings Slam é um torneio exibição de tênis que conta com seis dos melhores tenistas do mundo.

Como funciona?

Dos seis tenistas, dois automaticamente já estão na semifinal (Djokovic e Alcaraz, nesta edição). Os outros quatro duelam pelas duas vagas restantes — Fritz venceu Zverev e Sinner ganhou de Tsitsipas.

Os vencedores das semifinais (Alcaraz x Sinner) duelam pelo troféu, enquanto os perdedores (Fritz x Djokovic) ainda realizam a disputa pelo terceiro lugar.

Os jogos são disputados em melhor de três sets e acontecem em quadra dura indoor.

Como acompanhar