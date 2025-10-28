Alcaraz surpreende, perde na estreia em Paris e tem número 1 ameaçado 

Carlos Alcaraz (E) e Cameron Norrie após a partida. DIMITAR DILKOFF / AFP

O que parecia impossível aconteceu. Carlos Alcaraz perdeu nesta terça-feira (28) em sua estreia no Masters 1000 de Paris. O espanhol foi derrotado pelo britânico Cameron Norrie, 31º do mundo, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em jogo que teve duas horas e 23 minutos de duração.

Esta foi apenas a oitava derrota do líder do ranking após 74 jogos no ano. Com o resultado, ele poderá perder o posto de número 1 do mundo, mas para isso ocorrer o italiano Jannik Sinner terá que sagrar campeão na França.

Alcaraz defendia uma invencibilidade de 17 jogos em Masters, mas fez uma atuação irreconhecível e ao cometer 57 erros não forçados permitiu a virada de Norrie, que o derrotou pela terceira vez em oito confrontos.

— Impressionante, tão importante para mim. Estou me recuperando da minha lesão. No ano passado, perdi a primeira rodada do qualifying aqui. Tentei aproveitar meu tênis no segundo semestre e consegui fazer isso e conquistar uma vitória como esta, a maior da minha carreira, a minha primeira sobre um número 1 do mundo e, principalmente, contra o jogador mais confiante do mundo no momento, assim como é o (Jannik) Sinner. Estou muito satisfeito com a forma como consegui. Tive muitas chances e tive que continuar pressionando e buscando mais, consegui me manter firme e vencer, então estou muito satisfeito — disse o britânico, que em setembro de 2022 foi o oitavo do ranking.