Alcaraz reforça Espanha no Final 8 da Davis após ausência por 'fadiga'; Sinner desfalca Itália

Carlos Alcaraz será o grande nome da Espanha na busca pelo título da Copa Davis em Bologna, na Itália. O líder do ranking da ATP foi convocado pelo técnico David Ferrer após desfalcar seu país contra a Dinamarca, em setembro, por "fadiga e dores musculares". O astro será a esperança espanhola no Final 8, entre 18 e 23 de novembro.

Além de Alcaraz, Ferrer chamou Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers - um quinto nome ainda será anunciado no futuro. A equipe, dona de seis títulos (2000, 2004, 2008, 2009 , 2011 e 2019) tentará findar com um jejum que já dura cinco anos.

"Estou muito animado e ansioso por ter Carlos Alcaraz no Final 8", celebrou Ferrer, que ainda ressaltou a força do time. "Marcel Granollers já está recuperado da lesão sofrida no US Open, e também teremos jogadores importante em Bologna, casos de Jaume Munar e Pedro Martínez."

O treinador espanhol não escondeu a preocupação com a República Checa, em sua visão, uma das mais fortes desta reta final da Davis. "É um dos adversários mais difíceis que poderíamos ter, mas aceitamos isso (sorteio). No final, se quisermos ganhar a Copa Davis, temos que competir contra todos, então não é grande coisa", disse, sem importar com a pressão da torcida e dos rivais. "Emocionalmente (os convocados), vão nos ajudar muito porque o clima da equipe é muito bom e jogadores que não tinham antes agora têm a experiência de competir sob pressão."

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Alcaraz revelou sua obsessão em ganhar a Copa Davis por seu país: "Quero tatuar a Copa Davis," disse o jovem tenista de 23 anos. Ele costuma cravar em seu corpo os grandes títulos vencidos no circuito mundial.

O sorteio das quartas de final realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF) para definir os jogos colocou a República Checa no caminho da Espanha, em jogos agendados para o dia 20. Em caso de avanço, os espanhóis terão pela frente nas semifinais o ganhador de Argentina x Alemanha, que jogam no mesmo dia.

CAMPEÃ ITÁLIA SEM SINNER

Do outro lado da chave, a atual campeã Itália, sem seu astro Jannik Sinner (anunciou que precisará de uma semana de descanso), terá pelo caminho a Áustria em jogos agendados para o dia 19. A anfitriã é favorita, mesmo sem o ex-número 1 do mundo, e entrará em quadra sabendo com quem pode cruzar, já que França e Bélgica se encaram na véspera.