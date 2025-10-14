África do Sul se classifica para Copa do Mundo de 2026

A África do Sul se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), ao derrotar Ruanda por 3 a 0, em Mbombela.

Graças aos gols de Thalente Mbatha (5'), Oswin Apollis (26') e Evidence Makgopa (72'), os 'Bafana Bafana' terminaram as Eliminatórias africanas na liderança do Grupo C com 18 pontos, um à frente da Nigéria (2ª), que em jogo simultâneo goleou o Benin por 4 a 0.

Os sul-africanos garantiram sua quarta participação em Mundiais, depois das edições de 1998, 2002 e 2010.

Liderando a chave do início ao fim das Eliminatórias, a África do Sul do técnico belga Hugo Broos sofreu um grande susto no final de setembro, quando perdeu os pontos do jogo contra o Lesoto, disputado em março, pela escalação de um jogador suspenso.

Com a punição, a vitória por 2 a 0 virou uma derrota por 3 a 0, o que levou a equipe a cair para a segunda posição do grupo, atrás do Benin no saldo de gols.

Mas nesta terça-feira, na última rodada, a seleção beninense não resistiu ao despertar tardio da Nigéria e de seu craque Victor Osimhen, que marcou três gols.

Os 'Super Águias', que começaram sua campanha com três empates e uma derrota, reagiram durante a competição, mas não conseguiram reverter a desvantagem acumulada em relação à África do Sul.

Com 17 pontos, a seleção nigeriana terminou na vice-liderança do grupo, superando o Benin no saldo de gols, e vai disputar uma vaga no Mundial na repescagem.