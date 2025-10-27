Esportes

Adversário do Inter no domingo, Atlético-MG busca vaga na final da Sul-Americana nesta terça

Equipe mineira enfrenta o Independiente del Valle e precisa de uma vitória simples para avançar à decisão

João Praetzel

