Adversário do Inter no domingo, Atlético-MG busca vaga na final da Sul-Americana nesta terça

Gabriel Menino deve ser titular nesta terça. Pedro Souza / Atlético-MG

Antes de duelar contra o Inter pela 31ª rodada do Brasileirão no próximo domingo (2), o Atlético-MG tem uma decisão pela frente na Sul-Americana. O Galo enfrentará o Independiente del Valle em busca de uma vaga na final da competição continental.

O time de Jorge Sampaoli precisa de uma vitória simples na Arena do Galo para se classificar à decisão. Na ida, no Equador, as duas equipes ficaram no 1 a 1.

O principal desfalque do técnico argentino para o confronto será o meio-campista Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O camisa 10 admitiu que não sabia que estava pendurado.

— Triste demais. Foi um vacilo meu por ter tomado o cartão e por não ter buscado a informação, não me liguei que estava pendurado e também não fui avisado.

Casualmente, ele desfalcará o Galo contra o Inter pelo mesmo motivo. Scarpa foi advertido no jogo contra o Ceará pelo Brasileirão no final de semana.

Se o meia é desfalque, Fausto Vera será reforço. O argentino cumpriu suspensão na partida de ida, em Quito.

Sampaoli deve escalar a seguinte equipe em Belo Horizonte: Everson, Saravia (Ruan Tressoldi) Vitor Hugo, Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes (Fausto Vera), Bernard, Dudu e Rony (Hulk).