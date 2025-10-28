Adversário de João Fonseca, Karen Khachanov já foi campeão do Masters 1000 de Paris; conheça o russo

Russo tem duas semifinais de Grand Slams. JULIEN DE ROSA / / AFP

João Fonseca terá pela frente, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, Karen Khachanov, cabeça de chave número 10 do torneio e 14º no ranking da ATP. A partida será nesta quarta-feira (29), não antes das 16h10min (horário de Brasília), na quadra central da Paris La Defense Arena.

Será a primeira vez que o brasileiro e o russo irão se enfrentar no circuito profissional de tênis.

Khachanov se garantiu para enfrentar o brasileiro ao eliminar o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0 (duplo 6/1).

Campeão em Paris

O adversário de João nesta quarta é profissional desde 2013 e já conquistou sete títulos a nível ATP, com o mais importante sendo justamente o Masters 1000 de Paris em 2018.

Na ocasião, mesmo não sendo cabeça de chave, eliminou cinco cabeças de chave para ser campeão na França. Na decisão do título, bateu Novak Djokovic, então número 2 do mundo, por 2 sets a 0.

Além disso, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele também tem duas semifinais de Grand Slams — US Open 2022 e Australian Open 2023. A melhor posição de Khachanov no ranking da ATP foi a oitava posição, que o russo atingiu em julho de 2019.

Desde criança

Khachanov tem uma longa relação com o tênis. Aos três anos, em Moscou, começou a praticar a modalidade quando ainda estava no jardim de infância. Cresceu vendo nomes como Yevgeny Kafelnikov e Nikolay Davydenko, tenistas russos, jogarem e fazerem sucesso mundial.