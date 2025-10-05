Abel Ferreira diz que não marcaria pênalti reclamado pelo São Paulo: 'Não havia disputa ali'

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou que também não marcaria pênalti reclamado pelo São Paulo de Allan em Tapia neste domingo no MorumBis. Ao ser questionado sobre o lance, o português também falou que Bobadilla deveria ter sido expulso. O clássico terminou em vitória, de virada, do Palmeiras por 3 a 2.

O polêmico lance aconteceu no momento em que o São Paulo vencia por 2 a 0. Abel Ferreira afirmou que ainda não havia visto o replay do lance, mas que pelo o que ele se lembra da jogada é que a bola estava longe. "Se, por qualquer motivo, no momento em que Allan escorrega a bola estivesse a ser disputada por um jogador do São Paulo eu marcaria pênalti, mas eu não tenho as leis", afirmou o técnico, "A bola está longe, não está a ser disputada naquele lance. Então não foi proposital, mas se o jogador do São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola eu marcaria o pênalti."

Após dar sua opinião sobre o suposto pênalti não marcado, o técnico português afirmou que Bobadilla deveria ter sido expulso pelo segundo amarelo. "Eu reclamei com árbitro. Por que ele deu o amarelo ao Veiga na primeira falta e não deu quando o Bobadilla agarra o Allan e era o segundo amarelo?", questionou o técnico. "Com a expulsão, talvez não teríamos que falar do possível pênalti. Esta é a minha visão."

Antes de comentar os lances especificamente, o português disse que precisaria falar "algo complexo", a opinião dele sobre arbitragem. Ele citou três pontos sobre o tema. "É preciso que haja união e independência da arbitragem. Segundo salários mais altos para os árbitros, e terceiro

profissionalização e treinamento", afirmou. "As coisas não vão acontecer de um dia para outro."