Abel faz post para selar a paz com a torcida do Palmeiras após alfinetada: 'Conto com vocês'

O técnico Abel Ferreira voltou a usar as redes sociais para enviar uma mensagem direta à torcida do Palmeiras. Em publicação feita no Instagram, o português compartilhou um vídeo com o lema "Todos somos um", acompanhado de um discurso emocionado em que pediu união total na reta final da temporada. O gesto simboliza um novo capítulo na relação do treinador com os torcedores, após meses de tensão e críticas.

"O caminho é longo. Vamos ganhar, vamos perder. O importante é que o Palmeiras continue competitivo", disse Abel no vídeo, destacando a necessidade de apoio incondicional. Ele reforçou o apelo à arquibancada: "Quando chego dentro de campo e vocês começam a cantar, minha pele faz pele de galinha. Tivemos algumas desilusões, mas as alegrias foram maiores. Unidos podemos enfrentar qualquer adversário, com quaisquer jogadores. Conto com vocês". A fala marcou o reencontro emocional entre o técnico e a torcida, especialmente depois dos protestos que abalaram o ambiente em agosto.

A mágoa do português ainda vem da eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando parte da organizada pediu sua saída. Abel reagiu com ironia, aplaudindo os gritos vindos das arquibancadas do Allianz Parque. O episódio foi um divisor de águas e expôs um desgaste raro entre treinador e torcida desde sua chegada em 2020.

O clima tenso já vinha desde o início de 2024, quando o Palmeiras encerrou a temporada com críticas à falta de reforços e à queda de rendimento. Mesmo após o título paulista, Abel demonstrou cansaço e irritação em entrevistas. Em algumas delas, chegou a cornetar o comportamento da torcida, pedindo mais paciência e compreensão.

Apesar das turbulências, o treinador também recebeu gestos de carinho. No jogo do título estadual, foi homenageado com um mosaico em formato de "caravana portuguesa", e admitiu estar "arrepiado" ao ver o Allianz Parque tomado de verde e branco. O contraste entre críticas e aplausos ilustra bem a relação de amor e tensão que Abel construiu com o clube.

No segundo semestre de 2025, após o baque da Copa do Brasil - com a dupla eliminação para o Corinthians -, o técnico demonstrou novo fôlego no comando. O desempenho no Mundial de Clubes e a retomada no Brasileirão recolocaram o time em evidência. A sequência positiva devolveu o sorriso ao português, que passou a se mostrar mais calmo e próximo do elenco e da torcida.

O lema "Todos somos um", agora resgatado, já havia sido usado pela comissão técnica em outras temporadas, e foi abraçado por torcedores nas redes sociais antes da partida com o Juventude. Na ocasião, o Palmeiras teria sido favorecido em lances polêmicos no clássico com o São Paulo, o que levou os torcedores a resgatarem o lema para apoiar o clube e demonstrar união, temendo uma possível retaliação da arbitragem nos jogos seguintes. O slogan virou uma espécie de elo de reconciliação.