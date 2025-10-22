A próxima geração de talentos do futebol mundial; assista ao podcast

Gabriel Mec, do Grêmio, foi um dos três brasileiros citados. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

O jornal The Guardian, da Inglaterra, divulga anualmente uma lista com as maiores joias do futebol mundial. Em 2025, o destaque é para os jogadores nascidos em 2008.

Três brasileiros foram citados: Gabriel Mec, do Grêmio, Angelo Candido, do São Paulo, e Kauã Prates, do Cruzeiro.

O novo episódio do Deu Liga analisa os jogadores apontados nesta temporada, além de relembrar promessas de anos anteriores que não deram certo.

Assista ao Deu Liga:

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.