A distância financeira da Premier League para as demais ligas europeias; assista ao podcast

Liverpool pagou quase R$ 1 bilhão por Alexander Isak. Oli SCARFF / AFP

Responsável pelas maiores contratações na atual temporada, a Premier League se distanciou financeiramente das demais ligas europeias. O que explica o poder econômico do futebol inglês?

A visão de negócio do futebol inglês é o tema do Deu Liga desta semana. Qual a situação das demais ligas europeias e como elas podem equilibrar a busca por dinheiro e por audiência?

